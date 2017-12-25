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25 Aralık 2017 14:31

Suriyeli aşiretler Hatay’da toplandı

Suriyeli 55 aşiretin lideri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toplandı.

Suriyeli aşiretler Hatay’da toplandı

25 Aralık 2017 14:31

Aşiret liderleri, Esad rejimi ile DEAŞ, PKK, PYD gibi tüm terör örgütlerine karşı birlik beraberlik içerisinde hareket etme kararı aldı.


Suriyeli 55 aşiretin lideri 9 Aralık’ta İstanbul’da yaptığı toplantının ikincisini Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdi. Toplantıda, aşiret liderleri, Esad rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi tüm terör örgütlerine karşı birlik beraberlik içerisinde hareket etme kararı aldıklarını belirtti.


Toplantıya katılan Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Dürzi aşiretlerinin liderleri yaptıkları konuşmalarında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket ederek terör örgütlerinden kurtulmayı hedeflediklerini ifade etti.


Suriyeli aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Emir Cemal Elşeyş, Suriyeli aşiretler ve kabileler olarak Suriye’nin dokusu, birliği, istikrarının destekçisi ve evlerinden edilenlerin yeniden dönmesinin garantörü olduklarını söyledi. Elşeyş, "Amacımız, safların birleştirilmesi, PKK/PYD, DEAŞ ile mücadele, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin yıkılmasıdır" dedi.




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