Suriyeli aşiretlerden hükümete destek

Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesine beraberindeki 10 aşiret temsilcisiyle gelen Assani, 500 bin dolarını bozdurarak 3 milyon 82 bin 101 TL elde etti. Assani, "Bundan sonra dolar yerine TL ile ticaret yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine destek vereceğiz. Önümüzdeki günlerde 2 milyon 500 bin dolar daha bozduracağız" şeklinde konuştu.

İgedet Aşireti Temsilcisi Abdulaziz Hammade ise "Türk hükümetine ve Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerimiz devam edecek. Türklerle yaptığımız yatırımların tamamını Türk parasıyla yapmayı taahhüt ediyoruz" diye konuştu.