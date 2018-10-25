Suriyeli baba kızı ve eşine 2 yıl sonra kavuştu

Suriyeli Ahmed Bozar, 2 yıldır görmediği eşi ve kızını Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda elinde çiçek ve balonla karşıladı.

2 yıl önce Suriye'deki iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli Ahmed Bozar, bu sırada hamile olduğu için eşi Sara Bozar'ı getiremedi. Hatay'da yaşamaya başlayan Bozar, zaman içerisinde iş bulup çalışmaya başladı ve eşi ile 2 yaşındaki kızının yanına gelmesi için valiliğe başvuruda bulundu. Aile birleşiminden yararlanan Ahmed Bozar'a olumlu yanıt 2 ay sonra geldi. Lazkiye'de yaşayan eşi ve 2 yaşındaki kızı Melisa'nın geleceğini haber alan Bozar, eşi ve kızına sürpriz yaparak elinde çiçek demeti ve kalp şeklindeki balonlarla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Sınır kapısından geçen eşi Sara ve kızı Melisa'yı görünce koşarak yanlarına giden Bozar ve ailesinin kavuşması duygu dolu anlara sahne oldu. O ana şahit olan vatandaşlar da, ailenin bir daha ayrılmamaları temennisinde bulundular.

Sara Bozar, “2 yıldır eşimi görmüyorum. Lazkiye'den geliyorum. Çok şükür Türk kapısında hiç zorluk yaşamadım. Her şey çok güzeldi. Şimdi Antakya'ya evimize gideceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, eşime kavuştuğum için çok mutluyum” dedi.

2 yıl önce geldiği Hatay'da yaşamaya başladığını ancak ailesini de çok özlediğini belirten Ahmed Bozar ise, “2 ay önce başvuruda bulundum. Çok şükür olumlu cevap geldi ve aileme kavuştum. Eşimi 2 yıldır görmüyordum, kızımı da ilk defa görüyorum. Aileme kavuştuğum için Allah'ıma çok şükür ediyorum” diye konuştu.