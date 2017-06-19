Suriyeli bin 800 öğrenciye karne hediyesi

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye’de her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan çocuklara destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Özellikle Suriye’deki iç savaşta babalarını kaybeden yetimlere ve imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan çocuklara sahip çıktıklarını belirten Tosun, "Suriye’de cahil bir nesil yetişmemesi için çocukların eğitimleriyle de yakından ilgileniyoruz. Eğitimin yanı sıra dönemsel olarak düzenlenen etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlenerek savaşın ortasında farklı ve mutlu bir gün geçirmiş oluyorlar" diye konuştu.

Karnelerini alan bin 800 çocuğa süt, kitap, oyuncak ve şekerleme gibi hediyeler verdiklerini belirten Tosun, "Eğitimle geçen bir yılın sonunda düzenlenen müsamere ile çocuklar yaz tatiline girmiş oldu. Biz de çocuklara bir karne hediyesi vermek istedik. Yaklaşık bin 800 öğrenciye içerisinde süt, kitap, oyuncak ve şekerlemelerin olduğu paketler dağıttık" dedi.