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19 Haziran 2017 12:36

Suriyeli bin 800 öğrenciye karne hediyesi

Suriye’nin İdlib kentinde eğitim-öğretim yılını tamamlayan bin 800 öğrenciye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından karne hediyesi dağıtıldı.

Suriyeli bin 800 öğrenciye karne hediyesi

19 Haziran 2017 12:36


İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye’de her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan çocuklara destek olmaya devam ettiklerini söyledi.


Özellikle Suriye’deki iç savaşta babalarını kaybeden yetimlere ve imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan çocuklara sahip çıktıklarını belirten Tosun, "Suriye’de cahil bir nesil yetişmemesi için çocukların eğitimleriyle de yakından ilgileniyoruz. Eğitimin yanı sıra dönemsel olarak düzenlenen etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlenerek savaşın ortasında farklı ve mutlu bir gün geçirmiş oluyorlar" diye konuştu.


Karnelerini alan bin 800 çocuğa süt, kitap, oyuncak ve şekerleme gibi hediyeler verdiklerini belirten Tosun, "Eğitimle geçen bir yılın sonunda düzenlenen müsamere ile çocuklar yaz tatiline girmiş oldu. Biz de çocuklara bir karne hediyesi vermek istedik. Yaklaşık bin 800 öğrenciye içerisinde süt, kitap, oyuncak ve şekerlemelerin olduğu paketler dağıttık" dedi.




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