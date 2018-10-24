Suriyeli çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Enderun Mektebi İlim ve Hizmet Derneği tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki çocukların kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

Kamplarda kırtasiye setinin yanı sıra süt, bisküvi, mama gibi malzemelerden oluşan bebek paketleri ve yine içerisinde çikolata, kek, bisküvi, meyve suyu, boyama kitabı gibi malzemeler bulunan çocuk paketlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Enderun Mektebi İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Muhammet Faruk Pirdal yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Her savaşta olduğu gibi Suriye'de de savaştan en fazla etkilenen yine çocuklar oldu. Biz de bu çocukları mutlu etmek için yola çıktık. Okul çağındaki çocuklar için gönüllülerimizce hazırlanan kırtasiye setlerini kendilerine ulaştırarak hem ihtiyaçlarını giderdik hem de mutluluklarına ortak olduk. Onların sevindiğini görmek bizi de çok mutlu etti" dedi.

Kırtasiye setinin yanı sıra kamplarda bebek paketi ve çocuk paketi dağıttıklarını belirten Pirdal savaşın gölgesinde büyüyen mazlum Suriyeli çocuklara desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.