Suriyeli iş adamından Türkiye’ye yatırım

Suriye’nin Hama kentinde bulunan ve yaşanan iç savaş sonrasında Dubai’ye giden iş adamı Ahmet Elaci, Türkiye’ye de yatırım yapmak istedi. Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Ayışığı Mahallesi’ne 3,5 milyon liraya mal olan ve ilk etapta 12 işçinin çalışacağı dondurma çubuğu fabrikası kurdu.

Açılışı yapılan fabrikayla ilgili bilgi veren Suriyeli iş adamı Elaci, “Yaşanan iç savaş sonrasında Hama’dan Dubai’ye gittim ve burada bazı şirketler kurdum. Bir iş yeri de Türkiye’ye açmak istedim ve yaptığımız araştırmalara göre burayı uygun gördük. İnşallah kısa sürede buradaki iş yerimizi daha da büyüteceğiz. 800 bin dolara mal olan bu iş yerimizde 12 işçi çalıştıracağız. Bu iş yerinde yapılan dondurma çubuklarını ilk olarak Türkiye’deki firmalara vereceğiz. Daha sonra yurt dışına ihracat yapmayı planlıyoruz. İlk etapta günde 150-200 koli arasında üretim yapmayı hedefliyoruz” dedi

Ahmet Elaci Türkiye’nin Suriyeli vatandaşlara kucak açtığını ve artık yük olmak istemediklerini ifade ederek, "Artık kendi irademizle çalışmalıyız. Buraya açtığımız bu fabrika haricinde daha fazla yatırım yaparak fabrikalar kurmayı amaçlıyoruz. Çünkü bugüne kadar Türk milleti ve devleti bizlere yeterince yardımcı oldu. Daha fazla fabrikalar açalım ki artık yük olmalıyım ve kendi irademiz ile çalışalım. Ayrıca açtığımız ve açacağımız fabrikalarda Türk gençleri de çalışsın” diye konuştu.

Ayışığı Mahalle Muhtarı Durmuş Arslan ise yapılan yatırımın mahalleleri için çok önemli olduğunu belirterek, “Mahallemiz kırsal bir bölgede ve bu yüzden iş adamı Ahmet Elaci ile tanıştığımızdan çok memnun olduk. Bizim de mahallemizden gençlerimiz burada istihdam ediliyor. Bundan sonraki aşamada daha fazla istihdam olur. Umarım işlerini daha da büyüterek mahallemize daha fazla yatırımları olur. Mahallemize yapılan 3,5 milyonluk yatırım bizler için çok önemli. İnşallah mahallemize ve Yayladağı’mıza bu tarz yatırımlar devam eder de gençlerimiz şehirlere gitmez ve burada istihdam edilir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Suriyeli iş adamı Ahmet Elaci, açılışa katılan konuklarını fabrikayı gezdirdi.