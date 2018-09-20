Suriyeli küçük Mustafa'ya TSK sahip çıktı

Hatay'da, Suriye sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla girdikten sonra ortada kalan 15 yaşındaki Suriyeli çocuğa Mustafa Huma'ya Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı.

Sınırı kaçak olarak geçtikten sonra ismini bilmediği bir dernekte kalan ancak daha sonra ülkesine dönmek isteyen Mustafa Huma, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Kaçak olarak Türkiye'ye geçtiği için sınır kapısından ülkesine dönemeyen küçük Mustafa, ortada kalınca ne yapacağını bilemeyip gözyaşı döktü.

Babasının Suriye'de Esad rejimi tarafından hapse atıldığını, annesinin ise kendilerini terk edip başka biriyle evlendiğini anlatan Mustafa, çalışmak için Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geldiğini, burada çalışamayınca tekrar Afrin'deki ninesinin yanına dönmek istediğini söyledi.

Ortada kalınca kimsenin ilgilenmediği Mustafa'ya Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı. Mustafa, jandarma ekipleri tarafından götürülerek misafir edildi.