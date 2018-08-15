Suriyeli küçük Ömer Türkiye’de sağlığına kavuşacak

Rahatsızlığı ve günden güne zayıflaması nedeniyle Türkiye’ye getirilen Ömer Ali, Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Reyhanlı İyilik Derneği temsilcisi Mehmet Bedir, 15 gün önce Reyhanlı’ya getirilen Ömer Ali’nin yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle enfeksiyon kaptığını, vücudundaki iltihap nedeniyle de günden güne zayıfladığını söyledi. Bedir, yakınları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirilen Ali’nin Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlandığını belirterek, “Reyhanlı İyilikder olarak Suriye’den gelen çocuğumuza iyilik elini uzattık. Ali’nin hayatı yürek dağladı. Suriye’de açlıktan kedi, köpek eti yemiş ve kimyasala maruz kalmış. Bünye günden güne enfeksiyonun etkisi ile zayıflayarak geriye doğru gidiyor. Babası da çöp toplayarak hayatını idame ettirmektedir. İyilikder temsilcileri de bu çocuğumuzun ailesine öncelikle erzak yardımında bulundu. Daha sonra çocuğun sağlığı ile ilgilenerek Reyhanlı’daki partner kuruluşları olan İyilik İçin Elele Derneği ile beraber Kırıkhan’daki hastanelerinde tedavi altına almıştır. Çocuğumuzun durumu şu an kritik olup kontrol edilmektedir” dedi.