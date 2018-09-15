Suriyeli mülteciler yetiştiriyor, Türk kursiyerler işliyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli vatandaşların yetiştirdiği biberler, Altınözülü kadınların elinde salça ve toz bibere dönüşüyor.

Altınözü'nde bulunan Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde Altınözü Kaymakamlığı koordinesinde Dünya Açlık Örgütü'nün (Welt Hunger Hilfe) katkıları ile hazırlanan projede Suriyeli vatandaşlar serada biber yetiştiriyor. Yetiştirilen bu biberler Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı katkıları ile hazırlanan Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor Projesi'ndeki kursiyerler tarafından işlenerek salça ve toz biber haline getiriliyor. Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde 6 dönümlük alandaki seradan 22 aile geçimini sağlarken, projenin amacı ise Barınma Merkezi'nde bulunan Suriyeli vatandaşların boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlayarak dul, yetim ve öksüz ailelere maddi katkı sağlamak.

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli Firas Hamşo, serada çalışmaya başladıktan sonra hem psikolojik hem de maddi olarak rahatladığını belirterek, “Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye geldim. Orada büyük sıkıntılar çektik. Sera yapılmadan önce burada ruhsal olarak çok sıkıldık. Aynı zamanda maddi ve manevi olarak zor günler geçirdik. Bu sera yapıldıktan sonra hem ekonomik hem sosyal olarak aktivitelerin olması nedeniyle belli bir rahatlığa kavuştuk. Hem Türkiye Cumhuriyeti'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk vatandaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Suriyeli Ahmed Emin ise, bu imkanları sağladıkları için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek, “Ben de Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldim. Burada ailemle birlikte 8 kişi yaşıyoruz. Sera yapılmadan önce hem ekonomik hem psikolojik olarak sıkıntılar yaşadık. Serada çalışmaya başladıktan sonra ekonomik sıkıntıların yanı sıra ruhsal sıkıntılarımızı da atlattık. Burada toprakla uğraşınca bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı unuttuk. Bize bu imkanları sağladıkları için tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serada yetiştirilen biberlerin başka bir projeye satışının gerçekleştirildiğini ve oradaki kursiyerler tarafından salça ve toz biber yapıldığını söyleyen Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, “Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'un talimatıyla 6 dönümlük bir sera projesi hazırladık. Buraya Dünya Açlık Örgütü tarafından hibe edildi. Projenin tamamı Alman Yardım Derneği'nden alındı. Burada 22 aile çalışmakta olup, bu aileler dul, yetim ve öksüz ailelerdir. Suriyeli misafirlerimiz savaştan uzaklaşıp burada bir nebze psikolojik sıkıntılarını giderdi. Projenin de amacı buydu, hem psikolojik hem ekonomik destekti. Bunu da başardık ve bundan dolayı hepimiz mutluyuz. Tüm katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz. Burada toplanan biberler daha sonra pazara sürülüyor. Pazarda halka arz ediliyor. Ayrıca diğer projelerimizi de değerlendiriyoruz. Bir projeden başka bir projeye satış yapıyoruz. Dolayısıyla iki projemiz de faydalanmış oluyor” dedi.

Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor Projesi eğitmeni Derya Bilmez de, kursiyerlere ek gelir elde ettiklerini söyleyerek, “Projemiz kapsamında toz biber, biber salçası yapıyoruz. Biberlerimiz Boynuyoğun'da ekiliyor. Orada başka bir proje kapsamında toplanıyor, bize geliyor. Biz de burada işlemini yapıyoruz. Proje kapsamında ev hanımlarımız var. Onlar hem evlerine sosyal destek sağlıyorlar, hem para kazanıyorlar, hem de bildikleri işte ek gelir imkanı buluyorlar. Toplamda 15 kursiyerimiz var” ifadelerini kullandı.

Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor Projesi kursiyerlerinden Mehtap Yavuz, “Kurs açıldıktan sonra duyduk, katılmak istedik. Katıldıktan sonra hem maddi hem manevi ve psikolojik olarak daha iyi oldu. Evde oturuyorduk hiçbir işimiz yoktu. Bu proje olunca bizim için avantaj oldu. Şimdi biber zamanı olduğu için salça, pul biber yapıyoruz” dedi.