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16 Temmuz 2018 15:35

Suriyeli mültecilere buzdolabı ve gıda yardım

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’ye iltica etmek zorunda kalan savaş mağduru ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı ve Güney Afrika merkezli Jamiatul Ulama KZN kurumu tarafından buzdolabı ve gıda yardımı yapıldı.

Suriyeli mültecilere buzdolabı ve gıda yardım

16 Temmuz 2018 15:35


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ülkelerindeki yoğun hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Hatay’ın ilçe ve köylerine sığınmak zorunda kalan Suriyeli savaş mağduru ailelere destek olduklarını belirterek, "Suriye’de sivil yerleşim yerlerine yönelik yapılan hava saldırıları ve zaman zaman meydana gelen çatışmalar ailelerin Türkiye’ye göç etmesine neden oluyor. Bu şekilde Hatay’ın çeşitli ilçe ve köylerine sığınan ailelere vakfımız ve Jamiatul Ulama KZN kurumunun ortak çalışması ile çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdık. Hatay’ın Reyhanlı, Altınözü, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde yapmış olduğumuz dağıtımlardan yaklaşık 250 Suriyeli aile faydalandı. Bu çalışma kapsamında 250 adet gıda kolisi ve 250 adet çocuk paketi dağıttık. Yine 100 aileye de buzdolabı yardımında bulunduk" dedi.




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