Suriyeli mültecilere buzdolabı ve gıda yardım

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ülkelerindeki yoğun hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Hatay’ın ilçe ve köylerine sığınmak zorunda kalan Suriyeli savaş mağduru ailelere destek olduklarını belirterek, "Suriye’de sivil yerleşim yerlerine yönelik yapılan hava saldırıları ve zaman zaman meydana gelen çatışmalar ailelerin Türkiye’ye göç etmesine neden oluyor. Bu şekilde Hatay’ın çeşitli ilçe ve köylerine sığınan ailelere vakfımız ve Jamiatul Ulama KZN kurumunun ortak çalışması ile çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdık. Hatay’ın Reyhanlı, Altınözü, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde yapmış olduğumuz dağıtımlardan yaklaşık 250 Suriyeli aile faydalandı. Bu çalışma kapsamında 250 adet gıda kolisi ve 250 adet çocuk paketi dağıttık. Yine 100 aileye de buzdolabı yardımında bulunduk" dedi.