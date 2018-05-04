Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 10:41

Suriyeli Türkmenler çilek hasadına başladı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki kampta yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, kaymakamlık tarafından rehabilitasyon çalışmaları kapsamında kendileri için ekilen çileklerin hasadına başladı.

Suriyeli Türkmenler çilek hasadına başladı

04 Mayıs 2018 10:41


Aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle rağbet gören Yayladağı çileği, yerli halkın yanı sıra Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Türkmenler için de gelir kapısı oldu.


Yaklaşık 6 ay önce Yayladağı Kaymakamlığınca tahsis edilen ve çilek ekimi yapılan toplam 130 dekarlık alanda tarım yapan 43 Türkmen aile, emeklerinin ilk meyvesini aldı.


Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, kendi ülkelerindeki iç karışıklıklardan dolayı Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik çilek projesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yayladağı çileği son yıllarda çiftçisinin yüzünü güldüren bir ürün. Yayladağı’nda bu ürün üretilse de potansiyelinin çok altında bir üretim gerçekleştiriliyordu. Bizde Suriyeli misafirlerimizin uyumu, adaptasyonu, sosyal kültürel hayata kazandırılması için bir proje düşündük" dedi.


Suriyeli göçmenlerin yaklaşık 7 yıldır herhangi bir üretim aktivitesinde bulunmadıklarını ifade eden Yüce, "Özellikle ilçemizde misafir ettiğimiz Suriyelilerin tamamına yakını Bayırbucak Türkmeni. Kendilerinin çiftçilik konusunda tecrübeleri olduğunu bahçecilik konusunda bu tür ürünler yetiştirme noktasında yetenekli olduklarını biliyoruz. Bu kapsamda hem ilçemizdeki potansiyeli güçlendirmek adına bunların yeteneklerini ortaya çıkartma anlamında böyle bir proje gerçekleştirdik. Toplamda 43 aile yaklaşık 250 kişi faydalanıyor. 130 dönüm tarlayı aile başı 3’er dönüm çilek arazisine tahsis ettik. Bunlara fidelerini, damlama sulamalarını, gübrelerini her türlü ekipmanlarını onların kullanımına sunduk. Geçen yıl eylül ayında dikimlerini yaptılar. Yaklaşık bir aydır da hasat yapılıyor. Bu projede hedefimiz hasat sonuna kadar 500 ton ürün. Şu an talepleri karşılayamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çilek üretme potansiyelini arttıracağız" diye konuştu.


Suriye’den gelerek Yayladağı ilçesinde çiftçilik yapan Suriyeli Türkmenler ise bu işi yaparak para kazandıklarını ve aile geçimlerini sağladıklarını ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç