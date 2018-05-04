Suriyeli Türkmenler çilek hasadına başladı

Aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle rağbet gören Yayladağı çileği, yerli halkın yanı sıra Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Türkmenler için de gelir kapısı oldu.

Yaklaşık 6 ay önce Yayladağı Kaymakamlığınca tahsis edilen ve çilek ekimi yapılan toplam 130 dekarlık alanda tarım yapan 43 Türkmen aile, emeklerinin ilk meyvesini aldı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, kendi ülkelerindeki iç karışıklıklardan dolayı Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik çilek projesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yayladağı çileği son yıllarda çiftçisinin yüzünü güldüren bir ürün. Yayladağı’nda bu ürün üretilse de potansiyelinin çok altında bir üretim gerçekleştiriliyordu. Bizde Suriyeli misafirlerimizin uyumu, adaptasyonu, sosyal kültürel hayata kazandırılması için bir proje düşündük" dedi.

Suriyeli göçmenlerin yaklaşık 7 yıldır herhangi bir üretim aktivitesinde bulunmadıklarını ifade eden Yüce, "Özellikle ilçemizde misafir ettiğimiz Suriyelilerin tamamına yakını Bayırbucak Türkmeni. Kendilerinin çiftçilik konusunda tecrübeleri olduğunu bahçecilik konusunda bu tür ürünler yetiştirme noktasında yetenekli olduklarını biliyoruz. Bu kapsamda hem ilçemizdeki potansiyeli güçlendirmek adına bunların yeteneklerini ortaya çıkartma anlamında böyle bir proje gerçekleştirdik. Toplamda 43 aile yaklaşık 250 kişi faydalanıyor. 130 dönüm tarlayı aile başı 3’er dönüm çilek arazisine tahsis ettik. Bunlara fidelerini, damlama sulamalarını, gübrelerini her türlü ekipmanlarını onların kullanımına sunduk. Geçen yıl eylül ayında dikimlerini yaptılar. Yaklaşık bir aydır da hasat yapılıyor. Bu projede hedefimiz hasat sonuna kadar 500 ton ürün. Şu an talepleri karşılayamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çilek üretme potansiyelini arttıracağız" diye konuştu.

Suriye’den gelerek Yayladağı ilçesinde çiftçilik yapan Suriyeli Türkmenler ise bu işi yaparak para kazandıklarını ve aile geçimlerini sağladıklarını ifade ettiler.