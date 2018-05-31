Suriyeli yazar 15 Temmuz’un kitabını yazdı

İdris, darbe girişimindeki olayları Suriye’de yaşadıklarını belirtti.

2011 yılında Suriye’deki iç savaştan kaçarak Hatay’ın Antakya ilçesine gelen Meryem İdris, 15 Temmuz’da yaşananları ele alan "Sıcak Temmuz" adlı Arapça bir kitap yazdı. 15 Temmuz’da yaşananları, korkuyu, bilinmezliği ve daha fazlasını kendilerinin de yaşadığını dile getiren İdris, o yüzden kitabı yazdığını yazdığını belirtti. İdris, "Sıcak Temmuz" kitabında darbe girişimini, İstanbul’da kendisini evlatlık alan ailesiyle birebir yaşayan Suriyeli genç bir kızın gözünden anlattı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananların kendisini etkilediği için kitabı yazmaya karar verdiğini söyleyen İdris, "Biz Suriye’de nasıl korku ve endişe yaşadıksa Türkler de aynı korkuları yaşadılar. Bunlar beni etkiledi. Bununla yola çıkarak esinlenerek kitap yazmaya karar verdim. Kitapta İstanbul’da yaşayan bir Türk aileyi konu aldım kitabımda. O aile Suriyeli bir kızı evlat edinmişler. Kitapta iki konu ele alınıyor. Suriyeli kızın yaşadıkları ve onu evlat edinen Türk ailenin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarıyla ilgili olayları anlatıyor. Kitabımı 15 Temmuz’dan sonraki süreçte yazmaya karar verdim ve çalışmalar yeni bitti. Kitap şimdilik Arapça ileride Türkçeye de çevrilecek. Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ve kendi ülkem onun haricinde birçok Orta Doğu ülkesine göndereceğim. Kitabımın geliriyle ihtiyaç sahibi Suriyelilere yardım edilecek" dedi.

Meryem İdris ayrıca, 15 Temmuz’da yaşananlara Suriyeliler olarak çok üzüldüklerini belirterek, "Bize kapılarını açan Türk halkının yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz ve başta Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk yetkililerine bizlere kucak açtıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.