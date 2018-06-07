Suriyeli yetim anneleri hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor

Suriye’deki iç savaşta eşlerini kaybeden yetim anneleri, vakıf bünyesinde açılan konfeksiyon atölyesinde hem meslek öğreniyor ve hem de para kazanıyor.

Türk hayırseverlerin katkıları ile Reyhanlı’da iki konfeksiyon atölyesi açıldı. Atölyede çalışan Suriyeli anneler, ülkedeki iç savaş sırasında eşlerini kaybedenlerden oluştu. Çocukları ile birlikte Reyhanlı’da huzurlu şekilde hayatlarını sürdüren kadınlar, açılan atölyede kıyafetler dikerek bir yandan yurttaşlarına hizmet üretiyorlar, bir taraftan da elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, açmış oldukları atölyede Suriyeli yetim annelerinin geçimlerine katkı sağladıklarını ve aynı zamanda ülkedeki yurttaşlarına faydalı olduklarını söyledi. Reyhanlı’daki iki konfeksiyon atölyesinde aylık yaklaşık 7 bin 500 parça kıyafet diktiklerini anlatan Tosun, "Yetim annelerinin diktikleri kıyafetler Suriye’ye gönderiliyor. Anneler, aynı zamanda burada meslek sahibi oldular. Hem para kazanıyorlar ve hem de yurttaşlarına elbise gönderiyorlar. Anneler çeşitli şekillerde görmüş oldukları modelleri üretecek kadar tecrübe kazandılar. Gelecekte buradan ayrılsalar bile tek başlarına mesleklerini sürdürecek duruma geldiler" dedi.

Yetim annelerin atölyede hazırladıkları giyeceklerin bir bölümünün de terör örgütünden arındırılan Afrin’de yaşayan Suriyelilere gönderileceğini söyleyen Tosun, Afrin’deki halkın bayramlık ihtiyaçlarını gidermiş olacaklarını kaydetti.

İç savaşta eşlerini kaybettiklerini belirten Edibe Muhammed ise çocukları ile birlikte geldikleri Türkiye’de hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade etti. Muhammed, "Yetim kalan, eşini kaybeden birçok kadını bir araya getirerek meslek sahibi yaptık. Diktiğimiz çeşitli elbiseleri Suriye içerisindeki kardeşlerimize, çocuklara gönderiyoruz. İHH’nın açtığı atölyede çalışan kadınlarımız para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" diye konuştu.