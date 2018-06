Suriyeli yetimlere Ramazan çocuk paketi

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı içerisinde Suriye’de yoğun bir tempo ile her gün on binlerce insana yardım ulaştırdıklarını belirterek, yetim çocuklarında yüzlerini güldürmek için 10 bin adet çocuk paketi dağıttıklarını söyledi. Tosun, "Yaklaşık 9 bin Suriyeli yetime her ay düzenli olarak eğitim, barınma ve sağlık alanında maddi destek sağlıyoruz. Bunun yanında hayata geçirmiş olduğumuz çeşitli etkinlik ve projelerle de yetimlerimizin yüzlerini güldürmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Suriye’de bulunan 10 bin yetim çocuğa ramazan çocuk paketi dağıttıklarını anlatan Tosun, "Suriye’nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kırsallarında yaşayan 10 bin Suriyeli yetim yavrumuza ramazan çocuk paketi dağıttık. Paketlerin içerisinde diş fırçası, bisküvi, çikolatalı gofret, kek, kraker, şeker, çocuk dergisi ve boya kalemleri gibi çocukların seveceği çeşitli hediyeler bulunuyor" diye konuştu.