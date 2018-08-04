Suriyeli yetimlerin geleceği inşa ediliyor

Suriye’de devam eden iç savaşta babalarını kaybeden yetimlerin barınma sorununu gidermek amacıyla İdlib’e bağlı Kelbit köyünde 100 konuttan oluşan Rahmet köyünü inşa eden Vakıf, tesislerin faaliyete geçmesinin birinci yılı münasebetiyle istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Rahmet köyünde konaklayan yetim ve annelerinin yanı sıra, bölge yerel yönetim ile Vakıf yetkilileri katıldı.

Rahmet köyünün Suriye’nin yaralarını sarma noktasında örnek bir proje olduğunu söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, ‘’Suriye’de her geçen gün savaşın şartları daha da ağırlaşıyor. İç savaş, yüzbinlerce çocuğun yetim kalmasına neden oldu. Bunun için ilk olarak yetimlerin yaralarının sarılması gerekiyor. Rahmet Köyü projesi bu düşünce ile inşa edildi. Savaşın devam ettiği Suriyeli yetimlerin bir korunağı olması amacıyla kuruldu. Bu tesislerde çocuklar ve anneleri ilk bir yılını doldurdu. Bundan sonraki süreçte de eğitime ve toplumsal yaşama yönelik daha geniş projelerle buradan en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayacağız" dedi.

Toplantı, konuşmanın ardından yetimlerce hazırlanan karate gösterisi ve İdlib yerel yönetimi tarafından takdim edilen teşekkür plaketi ile sona erdi.