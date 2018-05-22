Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gitmeye başladı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, hem Ramazan ve hem de bayramı yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapıyor. Gümrük kapısından çıkış yapan Suriyeliler pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar.

Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgelerini ve bavul kontrollerini yapıyor. Bu arada, gidenlere ait valiz ve çantalarda yapılan kontrollerde İl Jandarma Komutanlığı’na ait bomba arama köpeği ‘Cadı’ da birimlere destek sağlıyor.

Uzun zamandır Türkiye’de bulunduğunu söyleyen Halit Barun, "Türkiye bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Ailemi çok özledim ve 1,5 ay kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Yanında oğlu Ahmad ile Ramazan ve bayramı İdlib’te yaşayan diğer çocukları ile birlikte geçirmek istediğini belirten Hayat Nahsen ise, “Çocuklarım İdlib’te yaşıyor. Bir ay kalıp onlarla hasret gidereceğim” dedi.

Konya’dan gelen Ömer Hac Hüseyin ise İdlib’te bulunan babası ve çocukları ile bayramı geçireceğini söyledi.

Suriyeliler, ülkelerine gitmek için ‘suriyeizin.com’ adresine girerek randevu alıyorlar. Bu yıl ilk defa uygulanan randevu sistemi ile izdihamın önlenmesi planlanıyor.

Dün başlayan çıkışlarda, 2 gün içerisinde yaklaşık 10 bin kişi Suriye tarafına geçti. Bu arada Suriyelilerin çıkışları 13 Haziran’a kadar devam edecek ve tekrar Türkiye’ye dönüşleri ise 18 Haziran’da başlayacak. Bayrama gidenlerin 15 Eylül 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.