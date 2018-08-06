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06 Ağustos 2018 12:58

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gitmeye başladı

Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle geldikleri Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramını yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidiyor.

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gitmeye başladı

06 Ağustos 2018 12:58


Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, Kurban Bayramını yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapmaya başladı.


Suriyeliler pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar.


Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgeleri ve bavul kontrollerini yapıyor.


Suriyeliler, ülkelerine gitmek için ‘suriyeizin.com’ adresine girerek randevu alıyorlar. Randevu sistemi ile izdihamın önlenmesi planlanıyor.


Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ilk defa uygulamaya konulan randevu sistemi ile çıkışlara Kurban Bayramı’nda barkotlu randevu sistemi eklendi. Gümrük kapısına gelen ve yanlarında pasaport, Geçici Koruma Kimlik belgesi olan Suriyelilerin beraberlerinde bulundurdukları barkotlu randevu belgesini de ibraz ederek çıkış işlemleri yapılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle günlük 5 bin kişiye randevu verilen Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriyelilerin çıkışları 19 Ağustos gününe kadar devam edecek.


Suriyelilerin 30 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.




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