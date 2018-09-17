Suriyeliler kampta mutlu ama ülkelerine dönmek istiyor

Suriye'de 8 yıldan bu yana yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 8 bin 500 Suriyeliye Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ev sahipliği yapıyor. Kampta Suriyeli misafirlerin sıkıntı yaşamaması adına her ince detay düşünülürken, yapılan projelerle de kampta kalan misafirlere maddi katkı sağlanıyor. Kampta hayatlarını sürdüren Suriyeli mülteciler her ne kadar mutlu gibi görünse de ülkelerine dönecekleri günü bekliyorlar.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu'nun tüm mazlum insanların limanı olduğunu ifade ederek, bu limanın sağlam şekilde dünyanın özel yerinde durmaya devam edeceğini söyledi.

2011 yılı Suriye Arap Cumhuriyeti'nde başlayan daha fazla demokrasi ve özgürlük taleplerine karşı merkezi hükümetin şiddetle karşılık vermesi sonrası ülkemize yönelik olarak büyük bir göç hareketi başladığını hatırlatan Kaymakam Uygur, "O gün için hükümetimiz Hatay'a, Yayladağı başta olmak üzere Altınözü'nde geçici barınma merkezleri kurdu. Bugün savaşın 8. yılında halen daha geçici barınma merkezlerimiz de Suriyeli kardeşlerimiz misafir olmaya devam ediyorlar. Bugün bu kampta 8 bin 500'e yakın Suriyeli misafirimiz hayatlarını sürdürmekte. 1400'e yakın evladımız da Türkiye'de bu topraklarda doğdu. Eğitim öğretim çağında olan 2500 öğrencimiz mevcut. Bunlar 150 öğretmenimiz aracılığı ile anaokulundan liseye kadar bütün eğitimlerine devam etmektedirler. Kampımızın Sağlık Ocağında 3 uzman doktorumuz, toplam 10 doktorumuz var. Bir farkındalık oluşturmak üzere oluşturduğumuz yetim merkezi olarak projelendirdiğimiz bir alan da bu yetim merkezine kayıtlı 320 çocuğumuz bulunmakta. Bir kısmının annesi, bir kısmının babası, bir kısmının da hem annesi hem babası yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak nasıl Anadolu tüm mazlum insanların limanıysa, bu liman sağlam şekilde dünyanın özel yerinde durmaya devam edecek. Hemen yanı başımızda İdlib'de muhtemel olumsuzluklar beklenmekte, buna karşı da hükümetimiz gerekli çalışmaları yapmakta. Ama açık yüreklilikle söylemek isterim ki buradaki çocuklarımızın yüzlerinden gözlerinden okunmakta, burada mutlular ama kendi ülkelerinde daha çok mutlu olacaklarını inanıyorlar. Oralar huzura kavuştuğu gün çocuklarımız geri dönecekler kendi topraklarında hayatlarını sulh ve barış içerisinde devam ettirecekler” dedi.

Türkiye'de birçok ilçenin nüfusundan da kalabalık bir nüfusun Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde hayatını sürdürdüğünü belirten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, şöyle devam etti:

“8500 nüfus, lokal bir alanda toplamda 140 bin metrekare alanda ve 2050 adet konteyner evde hayatlarını sürdürmekte. Türkiye'de birçok ilçenin nüfusundan da kalabalık bir nüfus bu alanda yaşamakta. Gördüğümüz eksiklerden bazıları berber, kuaför, terzi, ayakkabı, telefon tamircisi gibi ihtiyaçlar vardı. Oluşturduğumuz pasaj ile tamamı Suriyeli kardeşlerimiz işlettiği 14 tane işletme de barınma merkezindekilerin ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Bunun yanında burada yaşayanlar sabah 6 akşam 23 arasında Hatay'da ve diğer ilçelerindeki iş hayatına katılabiliyorlar. Oluşturduğumuz sistem ile Hatay'da bir ilkti parmak izi sistemini getirdik. Parmak izini basarak nizamiyeden çıkış yapmakta yine aynı şekilde tekrar giriş yapmakta ve idare ile herhangi bir teması söz konusu değil. Açmış olduğumuz gelinlik atölyesinde anlaşmış olduğumuz dışarıdan bir firma ile parça başı üretim yapılmakta ve kişi başı 800 - 1000 lira arasında aylık gelir elde edebilmekte. Dünya Açlık Örgütü ile yaptığımız proje ile 6 dönümlük alanda sera çalışması yaptık. Orada da önceliği aile de yetim çocuk varsa çalışma hakkını yetim çocukların ailelerine vermek üzere şu anda 20 kişi istihdam ediyoruz. Güne 60 lira yevmiye veriyoruz ayrıca üretilen ürünün satışından elde edilen paranın da yüzde 60'ını yine çalışanlara dağıtıyoruz. Mozaik kursu, hanımlara yönelik kuaför kursu, resim ve müzik gibi kurslarımız Halk Eğitim aracılığı ile devam etmekte.”

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur farklı illere de geziler düzenleyerek özellikle yetim çocukların yüzlerini güldürdüklerini belirterek, “Zaman zaman gerek il içerisinde gerek il dışında özellikle yetim kardeşlerimizin olduğu geziler düzenliyoruz. Geçtiğimiz nisan ayında Rize İyidere Belediyesi ve Kaymakamlığı ile yapılan organizasyonlarla bu kardeşlerimizi Karadeniz gezisine gönderdik. Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde yetimler gülüyor, yetimler gülerse dünya güler diyoruz. İnşallah çocuklar yetim kalmaz, çocukların yetim kalmadığı yüzlerinin güldüğü bir dünya temenni ediyoruz” diye konuştu.