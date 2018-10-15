Suriyelilere 4 ayda 1 milyon litre su dağıtıldı

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) son 4 ayda Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Suriyelilere 1 milyon litre içme suyu dağıttı.

HAYAD Derneği, Suriye'nin Afrin kentine bağlı AFAD Koordinesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye Çadır kampında yaşayan Suriyelilerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, 4 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon litre içme suyunun çadır kamplarda bulunan Suriyelilere dağıtıldığını söyledi. Vardı, “Doğu Guta'dan rejim saldırılarından kaçarak Türkiye koordinesindeki Cinderes Bölgesindeki iki çadır kampta yaşayan Suriyelilerin günde 10 bin litre içme suyu ihtiyaçları derneğimiz tarafından bölgeye gönderilen su tankeriyle karşılanıyor. HAYAD Derneği olarak Ramazan ayından bu yana 4 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon litre içilebilir su Deyr Ballut ve Muhammediye Çadır kamplarına gönderildi. Bu kamplar Guta'dan gelen kardeşlerimizin yaşadığı kamp, bu kampta AFAD tarafından iki kuyu vuruldu fakat çıkan su daha içilebilir pozisyonuna gelmediği için temizlik suyu olarak kullanılıyor. Biz içilebilir temiz suyu bütün tahlillerini yaptırarak o kardeşlerimize gönderiyoruz” dedi.