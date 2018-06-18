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18 Haziran 2018 12:52

Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

Ramazan Bayramı’nı geçirmek için Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin dönüşleri başladı.

Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

18 Haziran 2018 12:52


Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli ailelerin parmak izi kontrolünün yanı sıra Türkiye’ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla yapılıyor.


Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgesi ve bavul kontrollerini yapıyor.


21 Mayıs’tan bu yana 83 bin kişi Suriye tarafına geçmişti. Suriyelilerin tekrar Türkiye’ye dönüşleri ise bugün başladı. Bayrama gidenlerin 15 Eylül 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.




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