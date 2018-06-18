Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli ailelerin parmak izi kontrolünün yanı sıra Türkiye’ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla yapılıyor.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgesi ve bavul kontrollerini yapıyor.

21 Mayıs’tan bu yana 83 bin kişi Suriye tarafına geçmişti. Suriyelilerin tekrar Türkiye’ye dönüşleri ise bugün başladı. Bayrama gidenlerin 15 Eylül 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.