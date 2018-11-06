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Suriyelilerin bayram dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nı yakınları ile geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşleri sürüyor.

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı'nı yakınları ile geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.


Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü de bir yandan devam ediyor.


Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Yanlarına götürebildikleri birkaç parça eşya alan aileler, kapıdaki çıkış işlemlerinin ardından güvenli bölgelere hareket ediyor.


Kurban Bayramı'nda giden 46 bin kişiden 33 bini Türkiye'ye geldi. Ramazan Bayramı'nda giden 83 bin kişiden 71 bin kişi geri gelirken, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Ocak ayından itibaren 32 bin 100 Suriyeli ülkesine döndü.


Öte yandan, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için ülkelerine gidenlerin dönüşlerinin sürdüğü, bu işlemlerin 30 Aralık'ta tamamlanacağı öğrenildi.

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