Suriyelilerin bayramlaşmak için ülkelerine gidişi sürüyor

Bugüne kadar 35 bin Suriyeli ülkelerine giriş yaptı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, hem Ramazan ve hem de bayramı yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapıyor. Gümrük kapısından çıkış yapan Suriyeliler pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar.

Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgelerini ve bavul kontrollerini yapıyor.

Uzun zamandır Şanlıurfa’da çalıştığını söyleyen Rami El Hayır, "Suriye’ye ülkeme gidiyorum. Bayramı yakınlarım ve amca oğullarıyla geçireceğim. Burada bir buçuk ay kalıp daha sonra tekrar Türkiye’ye döneceğim" diye konuştu.

Suriyelilerin, ülkelerine gitmek için ‘suriyeizin.com’ adresine girerek randevu almaları gerekiyor. Bu yıl ilk defa uygulanan randevu sistemi ile izdihamın önlenmesinin planlandığı belirtildi.

21 Mayıs’ta başlayan çıkışlarda, bugüne kadar 35 bin kişi Suriye tarafına geçti. Bu arada Suriyelilerin çıkışları 13 Haziran’a kadar devam edecek ve tekrar Türkiye’ye dönüşleri ise 18 Haziran’da başlayacak. Bayrama gidenlerin 15 Eylül 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.