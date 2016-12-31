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31 Aralık 2016 17:21

Suriyelilerin yeni yıl beklentisi; ateşkes ve huzur

Suriyelilerin yeni yıl beklentisi; ateşkes ve huzur

31 Aralık 2016 17:21

HATAY (İHA) Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşayan Suriyeliler, yeni yıldan beklentileri arasında, başlayan ateşkesin devam etmesi ve ülkeye gelecek huzurla birlikte evlerine dönmek olduğunu söyledi.
Reyhanlı’da, Suriye’ye özgü tatlı imal eden Bilal Ubed, iç savaş nedeniyle 5 yıl önce hem mesleğini sürdürdüğü ve hem de ailesi ile birlikte yaşadığı İdlib’ten ayrılarak Reyhanlı’ya geldiğini söyledi. Tatlıcı mesleğine devam eden Ubed, Yeni yılın hayırlı olmasını, savaşın sona ermesi umudu ettiğini, çoğunluğun özleminin barış ve huzurun hakim olduğu, savaşın sona erdiği Suriye’ye dönmek olduğunu ifade etti.
Lokantacı Selim Abu Vaad ise "Ateşkes ve yeni yıldan umutsuzum, yerin altında zindanda 2 yıl hapis yattım, burada zulmün her türlüsünü gördüm. Zalim her zaman zalim kalır. Suriye’ye şartlar ne olursa olsun dönmek istemiyorum" dedi.
Yaşadığı zulmü yaşarcasına anlatan Vaad, “Ben Suriye’ye dönmek istemiyorum çünkü aynı zulüm devam edecek, Rusya, İran bizi savunmayacak, bize daha çok zulüm edilecek. Türkiye’ye gelmeden önce yaşadığım eziyeti asla unutamıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Türkiye’ye geldim Türk halkından insanlık gördüm, insanlığı öğrendim, buradaki insanlığı ne bir Arap ülkesinde nede dünyanın herhangi bir ülkesinde görmek mümkün değil. Türkiye’de bir Polisin bize kardeşim diye hitap etmesi alışık olduğumuz bir şey değil biz de bir polisin vatandaşa kardeşim diye hitap etmesine hiç tanık olmadım. Türk Halkı Türk Hükümeti bizlere kucak açtı, bize samimi, kardeşlik duygularını yaşattı. Şahsım olarak Suriye’ye dönmeyeceğim. Uygun görülürse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorum. Ben buradan dönmek istemiyorum” diye konuştu.



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