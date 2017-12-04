Suriye’ye 2 bin kişilik cami

Suriye’de 7 yıldır devam eden iç savaşın normalleşme evreleri neticesinde uçuşa yasak bölge olarak ilan edilen İdlib kenti kırsalındaki Atme kasabasında Fetih-Der ve Musab bin Umeyr Derneği ortaklığıyla 2 bin kişinin ibadet edebileceği bir cami inşa edildi.

Caminin açılışında konuşan Musab bin Umeyr Derneği Onursal Başkanı Abdulmetin Balkanlıoğlu, "Suriye’deki Müslüman kardeşlerimizin ibadet edebilecekleri bir cami inşa ettik. Bu projeyi Fetih-Der ile birlikte tamamladık. Çok şükür bugün bu projede artık sona geldiğimizi görüyoruz. Camimizin inşa süresinde bize destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Mescidin bölge halkının kullanımına açılacağını söyleyen Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, "Atme bölgesinde çadır kentlerde ibadet alanları bulunmuyor. İnsanlar toplu halde ibadet edebilmek için daha uzak ve merkezi yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle bölge halkının kullanımı için Atme’ye bir cami inşa etmeye karar verdik. Bu projede Musab bin Umeyr Derneği’de bize destek oldu" diye konuştu.

Yılmaz Bulat, Suriye’ye yönelik kalıcı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.