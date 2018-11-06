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Suriye'ye ihracat

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriye’ye yapılan ihracatta yılın 10 ayında 83 bin tır Cilvegözü’nden çıkış yaptı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriye'ye yapılan ihracatta yılın 10 ayında 83 bin tır Cilvegözü'nden çıkış yaptı.


Günlük ortalama 300-350 tırın çıkış yaptığı ve güvenli bölge haline gelen İdlib'e hem insani yardım malzemesi hem de tüccarlar tarafından gönderilen tırlarda gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat malzemesi ve çeşitli motorlu araçlar bulunuyor.


Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü'nden yapılan ihracatta yılın 10 ayında 83 bin tırın Suriye'ye gittiğini söyledi. İhracatın devam ettiğini, gerçekleşen ticarette geçtiğimiz Ekim ayında ise 10 bin 900 tırın çıkış yaptığını belirtti.

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