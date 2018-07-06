Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 16:14

Suriye’ye ihracat sürüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye yılın ilk 6 ayında 55 bin tırlık ihracat yapıldı.

Suriye’ye ihracat sürüyor

06 Temmuz 2018 16:14


İç savaşın yaşandığı Suriye’de güvenli bölgelere yapılan çeşitli ürünlerin ihracatı devam ediyor. Cilvegözü ile 4,5 km karşısında bulunan Suriye’nin Bab-El Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan aktarma alanında boşaltılan yükler buradan da ülkedeki güvenli bölgelere sevk ediliyor.


Bu yılın ilk 6 ayında Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 55 bin tır ile yapılan ihracat sürerken, gönderilen ürünler arasında temel gıda maddeleri, inşaatlarda kullanılan demir, çimento, kullanılmış otomobil ve kamyonetler, giyim eşyaları, mefruşat, oto yedek parçaları ve ev aletleri ile mutfak malzemeleri bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç