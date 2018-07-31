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31 Temmuz 2018 12:48

Sürücü fark etti itfaiye kurtardı

Hatay’da bir otomobil içerisinde sıkışan kedi yavrusu, araç sürücüsünün dikkati sayesinde kurtarıldı.

Sürücü fark etti itfaiye kurtardı

31 Temmuz 2018 12:48


Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da otomobiliyle yola çıkmaya hazırlanan araç sürücüsü, kaputtan gelen sesle birlikte otomobilinin içerisinde kedi olduğunu fark etti. Araç içerisinde sıkışan kedinin kurtarılması için Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber veren 31 E 4343 plakalı araç sürücüsü, kedi kurtarılana kadar aracını hareket ettirmedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahaleleri sonucu kurtarılan kedi yavrusuna ilk müdahale yine itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen kedi yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




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