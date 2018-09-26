Tahtaköprü Barajı 9 metre yükseltiliyor

Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, ilçe belediye başkanları ile birlikte Tahtaköprü Barajının yükseltilmesi çalışmalarını inceledi. Projenin heyecan verici olduğunu belirten Yayman, “İnşallah 2019 senesi içerisinde barajımız 9 metre yükselerek daha fazla su tutacak. Proje tamamlandığında barajdaki su iki katına, sulanabilir tarım arazisi ise dört katına çıkacak" dedi.

Yayman, Tahtaköprü Barajı siyaset kurumunun meselesi değil, her kesimin meselesi olduğunu söyledi.