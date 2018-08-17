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17 Ağustos 2018 01:34

Taklalar atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Hatay’da, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce beton mikserine çarpan otomobil ardından da taklalar atarak karşı şeride yuvarlandı.

Taklalar atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

17 Ağustos 2018 01:34


Kaza Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’nın Çevreyolu Çekmece Mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen 34 PL 0073 plakalı otomobil sürücüsü B.Y. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sağ şeritte ilerleyen beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil taklalar atarak karşı şeride yuvarlandı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı. Şoför koltuğundaki hava yastığının açılmadığı belirtilen kazada, otomobil sürücüsü B.Y.’nin aracından kendisi çıktığı öğrenildi. Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı gözlem altına alındığı bildirildi.


Olay yerine önlem amaçlı AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken ilk yardım ekipleri de tetikte bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanma riskine karşı önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaza sonrası çevre yolunun 2 kısmında da tek şeride düşen yolda kaza yapan otomobilin çekilip beton mikserinin de kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.




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