İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tank taşıyan askeri araç devrildi

Kazada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin çeşitli illerden Hatay sınırındaki birliklere askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Tank taşıyan askeri araçlardan biri Reyhanlı ilçesi yolunda kaza yaptı. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken, bölgeye yardım için askeri araçlar intikal etti. Üzerindeki tankla birlikte yol kenarına devrilen askeri araç, vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.