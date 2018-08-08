Tarihi nikaha imza attılar

08.2018 tarihini ölümsüzleştirmek isteyen genç çiftler, nikah salonlarının yolunu tuttu. Yoğun ilginin olduğu nikah salonları, çok sayıda genç çiftin tarihi mutluluklarına şahitlik etti.

Hatay’da Antakya Belediyesi Evlendirme Dairesi 08.08.2018 tarihini ölümsüzleştirmek isteyen 27 genç çift aynı günde nikah kıydı. Gün boyu hareketlilik yaşanan nikah salonunda en tatlı yorgunluğu yaşayan isimler ise nikah memurları oldu. Mutluluğa ilk adımlarını atan 27 çift, tarihi günde tarihi imza attı.

Antakya Belediyesi Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Gül Nur Duran yaptığı açıklamada genç çiftlerin 08.08.2018 tarihine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Memur Gül Nur Duran, “Bugün 08.08.2018, biliyorsunuz 8 mutluluğun ve sonsuzluğun bir işaretidir, öyle diyelim. Bugün 27 tane nikahımız var. Aslında daha fazlada olabilirdi ama biz sığdırabileceğimiz kadarını aldık. Bugün herkesin mutlu olduğu bir gün. 08.08.2018, herkes mutlu olsun” dedi.

Tarihi günün mutluluğunu yaşadıklarını belirten genç çiftler, “En sevdiğim kızla mutluyum, beraberim evlendim çok şükür. Hayallerimiz gerçek oldu, çok şükür bugünümüze” dediler.