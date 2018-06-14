Tarihi Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği

Et ve süt ürünleri, şeker, tatlı gibi gıda maddeleri ile kıyafet ve ayakkabıların bir arada bulunabildiği Tarihi Uzun Çarşı, durgun geçen günlerin ardından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların akınına uğruyor.

Ramazan ayı boyunca Uzun Çarşı’da durgunluk yaşandığını dile getiren Uzun Çarşı esnaflarından Ahmet Yılmaz, bayram hazırlıklarıyla beraber büyük bir yoğunluğun yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Bayram dolasıyla hareketli günler yaşıyoruz. Antakya müşterisi ne alacağını ve ne kadar para vereceğini çok iyi bilir. Bizleri tercih etmelerindeki sebep bu” dedi.

Tarihi Uzun Çarşı’da esnaflık yapan Mehmet Ceviz, "Eski bayramlardaki kadar yoğunluk yok ancak yine de vatandaşlar Uzun Çarşı’yı tercih ediyor ve işlerimiz iyi oluyor bugünlerde. Bayram dolayısıyla gecenin geç vakitlerine kadar satışlarımız devam ediyor" diye konuştu.

Esnaf Bekir Alagöz de bayram sebebiyle işlerin açıldığını, bayramdan sonra da aynı yoğunluğu beklediklerini ifade etti.