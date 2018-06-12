Taş kırma makinesi silindirlerinden uyuşturucu hap fışkırdı

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’dan bir tıra yüklenen 60 adet taş kırma makinesi silindirlerinin içerisine çok sayıda uyuşturucu hap gizlendiği istihbaratını aldı. Narkotik ekipleri Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde boş araziye park edilen tırda narkotik köpeği ’Rambo’ ile yapılan aramada, piyasa değeri 30 milyon lira olan 2 milyon 995 bin 860 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şanlıurfa’dan yüklenen silindirlerin içerisine gizlenen uyuşturucu hapların Hatay üzerinden deniz yolu ile Suudi Arabistan’a götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişinin arandığı bildirildi.