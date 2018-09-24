Telef olan on binlerce balığın ardından inceleme başlatıldı

Hatay'da, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu yer olan Meydanköy'de telef olan on binlerce balığın ardından Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü ile Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

İlk belirlemelere göre Asi Nehri'nin Antakya yakasında tutulan suların birden verilmesiyle ve suların yüksek debiyle akmasıyla birlikte balıkların şoka uğradığı ve bu nedenle telef oldukları öğrenildi. Balık ölümlerine fabrika atığı ya da herhangi bir zehirli atığın neden olmadığı, kesin sonucun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sudan alınan numunenin incelenmesi sonrası ortaya çıkacağı ifade edildi.

Diğer yandan alınan numunelerin yanı sıra Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, balık ölümlerinin yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Beraberindekilerle kumsalda ve Asi Nehri'nin denizle buluştuğu alanda incelemelerde bulunan Çolakoğlu, numune incelemesinin sonuçlanmasının ardından açıklama yapılacağını söyledi.

Asi Nehri'nde telef olan balıklar kötü koku yayıyor

Samandağ ilçesi Meydanköy Sahili ile Asi Nehri'nin buluştuğu alanda telef olan on binlerce balığın ardından tatil köyünde kötü kokudan geçilmiyor. 3 gündür devam eden kötü kokular, ölü balıkların su yüzünde kalmalarıyla şiddetini arttırıyor.

Hatay sahillerinde nadir görülen Anadolu'da 'Allı Turna' olarak bilinen flamingo ise Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada canlı balık aradı.