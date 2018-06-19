Temel Karamollaoğlu’dan Hatay’da e-miting

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay’da seçmenine seslendi. E-miting aracılığıyla sosyal medya hesaplarından da ülke genelindeki seçmenine canlı yayından seslenen Temel Karamollaoğlu Herkesin huzur içerisinde yaşamasını mesut olmasını istediğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu düzenlediği e-miting de yaptığı konuşmada kimseyle kavgalı olmadıklarını kim kazanırsa kaybedeni tebrik etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Seçimler bu ülkenin problemlerin ortaya koyup nasıl çözüleceği konusunda fikirlerimizi kamuoyuna aktarıldığı dönemlerdir. Biz kimseyle kavgalı değiliz. Bu yarışta olsa olsa rakiptir. Rakipler birbirlerinin hasmı değildir, tam tersi arkadaşıdır. Bir yarışta on tane rakip olur, kim kazanırsa kaybeden onu tebrik eder. Bizde bu mantıkla hareket etmeliyiz. Çünkü bu ülke hepimizin, bizim. Dostça yaşamaya mecbur, hatta mahkumuz. Biz Türkiye’de politik atmosferi değiştirmeye kararlıyız. Bu gerilimi ortadan kaldıracağız. Bunun için bir numaralı meselemiz kucaklaşmadır. Kardeşlerimizi seçimden öncede sonrada kesinlikle kucaklayacağız. Kucaklaşma ortamında memleket meselelerini birlikte çözmeye mecburuz” ifadelerine yer verdi.