Terörist avından dönen askerlere sevgi gösterisi

28 Ağustos 2018 tarihinde Payas ilçesi kırsalında 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin alan ve dün serbest bırakan 5 terörist, jandarma İHA ve jandarma operasyon birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe bölgesine yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yöredeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Operasyondan dönen zırhlı birlikleri yol kenarında ellerindeki bayraklarla karşılayan vatandaşlar askerlere selam verip sevgi gösterisinde bulundu.