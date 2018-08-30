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30 Ağustos 2018 15:28

Terörist avından dönen askerlere sevgi gösterisi

Hatay’ın Amanos Dağları’nda 5 teröristi hava destekli operasyonda etkisiz hale getiren Mehmetçik, vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Terörist avından dönen askerlere sevgi gösterisi

30 Ağustos 2018 15:28


28 Ağustos 2018 tarihinde Payas ilçesi kırsalında 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin alan ve dün serbest bırakan 5 terörist, jandarma İHA ve jandarma operasyon birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe bölgesine yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.


Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yöredeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Operasyondan dönen zırhlı birlikleri yol kenarında ellerindeki bayraklarla karşılayan vatandaşlar askerlere selam verip sevgi gösterisinde bulundu.




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