TFF 2. Lig: Hatayspor: 2 - AFJET Afyonspor: 0

Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Hatayspor, sahasında, AFJET Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Öğel xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Hatayspor: Akın xx, Soner xxx, Oğuz xxx, Hamza xxx (Mehmet dk. 90 ?), Selim xx (Mithat dk. 83 ?), Yılmaz xxx, Mesut xx, Sinan xxx (Taha dk. 89 ?), Sadi xx, Murat xx, Caner xx
AFJET Afyon: Bekir xx, Türker xx, Timuçin xx, Ömer xx, Samet xx, Ali xx, İsmet xx, Aykut x (Tuğay dk. 62 xx), Ersal x (Uğur dk. 76 x), Oltan x (Fatih dk. 67 xx), Erdi xx
Goller: Yılmaz (dk. 54), Hamza (dk. 61), (Hatayspor), İlker (dk. 77) (AFJET Afyon)
Sarı kartlar: Yılmaz, (Hatayspor), Samet (Afjet Afyon)