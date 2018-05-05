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05 Mayıs 2018 17:51

TFF 2. Lig: Hatayspor: 2 - AFJET Afyonspor: 0

Spor Toto 2.

TFF 2. Lig: Hatayspor: 2 - AFJET Afyonspor: 0

05 Mayıs 2018 17:51

Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Hatayspor, sahasında, AFJET Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Öğel xx, Mehmet Salih Mazlum xx


Hatayspor: Akın xx, Soner xxx, Oğuz xxx, Hamza xxx (Mehmet dk. 90 ?), Selim xx (Mithat dk. 83 ?), Yılmaz xxx, Mesut xx, Sinan xxx (Taha dk. 89 ?), Sadi xx, Murat xx, Caner xx


AFJET Afyon: Bekir xx, Türker xx, Timuçin xx, Ömer xx, Samet xx, Ali xx, İsmet xx, Aykut x (Tuğay dk. 62 xx), Ersal x (Uğur dk. 76 x), Oltan x (Fatih dk. 67 xx), Erdi xx


Goller: Yılmaz (dk. 54), Hamza (dk. 61), (Hatayspor), İlker (dk. 77) (AFJET Afyon)


Sarı kartlar: Yılmaz, (Hatayspor), Samet (Afjet Afyon)




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