TFF 2. Lig: Hatayspor: 4 - İnegölspor: 0

Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Hatayspor sahasında İnegölspor’u 4-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Kemal Mavi xx
Hatayspor: Akın xx, Tayfun xx, Soner xxx, Oğuz xxx, Hamza xxx (Selim dk.74 xx), Mithat xx, Yılmaz xxx, Mesut xx, Taha xxx (Mehmet dk. 73 xx), Volkan xx, Caner xx (Köksal dk. 81 ?)
İnegölspor: Şener xx, Kemal xx, İsa xx, Bilal xx, Okan xx (Ömer dk. 78 xx), Ali xx, Raif xx, Ali xx, Emirhan xx, Enel xx, Barış xx (Cihan dk. 62 xx), Ahmet xx (Kenan dk. 45 xx)
Goller: Hamza (dk. 10 ve 67), Taha (dk. 56), Soner (dk. 69) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Tayfun (Hatayspor), Kemal, Raif, Kenan (İnegölspor)