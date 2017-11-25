Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 15:27

TFF 2. Lig: Hatayspor: 4 - İnegölspor: 0

TFF 2.

TFF 2. Lig: Hatayspor: 4 - İnegölspor: 0

25 Kasım 2017 15:27

Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Hatayspor sahasında İnegölspor’u 4-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Kemal Mavi xx


Hatayspor: Akın xx, Tayfun xx, Soner xxx, Oğuz xxx, Hamza xxx (Selim dk.74 xx), Mithat xx, Yılmaz xxx, Mesut xx, Taha xxx (Mehmet dk. 73 xx), Volkan xx, Caner xx (Köksal dk. 81 ?)


İnegölspor: Şener xx, Kemal xx, İsa xx, Bilal xx, Okan xx (Ömer dk. 78 xx), Ali xx, Raif xx, Ali xx, Emirhan xx, Enel xx, Barış xx (Cihan dk. 62 xx), Ahmet xx (Kenan dk. 45 xx)


Goller: Hamza (dk. 10 ve 67), Taha (dk. 56), Soner (dk. 69) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Tayfun (Hatayspor), Kemal, Raif, Kenan (İnegölspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç