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10 Ağustos 2018 21:34

TFF Plaj Futbolu Arsuz etabı başladı

Hatay’ın ilçesi Arsuz Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen TFF Plaj Futbol Turnuvası’nın Arsuz etabı maçları başladı.

TFF Plaj Futbolu Arsuz etabı başladı

10 Ağustos 2018 21:34


Arsuz Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile düzenlenen Plaj Futbolu Turnuvası’nın Arsuz etabı Karaağaç Plajı futbol sahasında başladı.


Arsuz Belediye Spor, Biçer Beton, Arsuz Umut Spor ve İskenderun Hakemleri takımlarının katıldığı turnuvadaki maçlar oldukça renkli görüntülere sahne oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Organizasyon sorumlusu ve Milli Takım Yardımcı Antrenörü Onur Zaim, TFF Grassroots sorumlusu Vahit Mert, Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Dik’in izlediği karşılaşmaların başlama vuruşunu, Arsuz Belediyesi Meclis üyesi ve Belediye Başkanı vekili Hasan Eker ile Başkan yardımcısı Sedat Deveci yaptı.


Hatay Bölgesi hakemlerinden Mehmet Bayraktaroğlu, Metin Sugurtin, Yunus Kala ve Bekir Özçelik’in yönettiği karşılamalarda, Arsuz Belediye Spor, Biçer Beton’u, Arsuz Umut Spor’da, İskenderun Hakemleri’ni aynı sonuçla 8 – 1 yenmeyi başardı.


Turnuvada dereceye giren takım, daha sonra başka illerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Hatay ilini temsil edecek.




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