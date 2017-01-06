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06 Ocak 2017 17:31

Tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı

06 Ocak 2017 17:31

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E-91 Karayolu Akçay Viyadüğü sağ şeridinde giden rulo sac yüklü 31 KLE 70 plakalı tır, önünde seyreden 31 KMD 79 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, tır kupasının açılmasıyla 31 KLE 70 plakalı tırın şoförü Cavit Şaştı araç içerisinde sıkıştığı yerden hafif yaralı olarak kurtarıldı. 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle rulo sac yüklü tırda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



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