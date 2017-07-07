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07 Temmuz 2017 11:52

Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Karakoyun görevine başladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğüne atanan Dr.

Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Karakoyun görevine başladı

07 Temmuz 2017 11:52

Ali Rıza Karakoyun görevine başladı.


Dr. Ali Rıza Karakoyun, ilçede sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkili bir şekilde yürütülmesi için mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Karakoyun, yetki ve sorumluluk sahalarında, su analizleri, önleyici sağlık hizmetleri ile halkı bilgilendirme çalışmalarını arttırarak devam etme çabası içerisinde olacaklarını söyledi.


1984 Konya doğumlu evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Karakoyun, 2009’da Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra halk sağlığı uzmanlığı eğitimi aldı.




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