TÜGVA Antakya’dan Fetih Gecesi etkinliği

Yıldönümü nedeniyle “Fetih Gecesi” etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte Saygı Duruşu’nda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Gürbüz tarafından kuranı kerim okundu. Tügva Manifesto videosunun ardından selamlama konuşmaları yapıldı.

TÜGVA Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin, 565 yıl önce bugün 21 yaşında gencecik bir padişah olan Sultan Mehmet Han’ın henüz çocuk yaşlardayken gönlüne koyduğu idealini, ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul’u diyerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Bilgin, Fatih Sultan Mehmet’e bu ideali verenin hiç şüphesiz, yüreğindeki yüksek iman olduğunu belirterek: “Zira peygamber efendimizin “İstanbul elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır” hadisi şerifine binaen yola çıkılmış, gönle fetih konulmuştu. 21 yaşında genç Fatih, 6 yabancı dili çok iyi derecede bilen, sanata ve sanatçıya, bilim adamına önem veren biriydi. Avni mahlasını kullanarak dönemin şairlerine taş çıkaracak şiirler yazıyordu. İşte ondaki bu birikim, gençliğinin verdiği dinamizm ve enerji yüreğindeki yüksek iman ve ahlakla birleşince sarsılmaz bir kişilik çıkıyor karşımıza. Bizler Cemil Meriç’in “Haçlıların en büyük zaferi tarih kitaplarımızdır” eleştirisini göz önüne alarak, İstanbul’un fethiyle bir çağ açıp bir çağ kapatan şanlı ecdadı anma, anlama ve genç nesillere anlatma adına bu etkinliği yaptık. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Antakya Belediye başkanımız İsmail Kimyeci’ye, Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar lisesine, kıymetli eğitimci arkadaşlarıma; benimle birlikte gecesini gündüzüne katarak çalışan Türkiye Gençlik Vakfı Antakya Temsilciliği yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi Allaha emanet ediyor, nice fetihler göstermesini yüce Allahtan diliyorum” dedi.

TÜGVA Hatay İl Başkanı Sinan Köklü ise, İstanbul’un Fethi ile ilgili kısa bilgiler vererek TÜGVA Antakya İlçe Temsilciliği yönetimine teşekkür etti.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Adayı Hüseyin Yayman’da TÜGVA Antakya İlçe Temsilciliği’nin yaptıkları etkinlik için teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından sahne alan Mehteran Ekibi birbirinden güzel marşları çalarak seslendirdi.

Ömer Tuncer tarafından Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın Fetih Marşı ve ardından 15 Temmuz’da bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan Hurşit Uzel’in öğretmen kardeşi Hüseyin Uzel’in şehit abisine atfen yazdığı “Ezel Tepenin Okçusu” adlı şiir okundu.

Programın sonunda Gökhan Maraşlıoğlu tarafından İstanbul’un fethi’nin konu alan ödüllü interaktif bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada ilk üçe girenlere Fatih Sultan Mehmet tablosu, gemi maketi ve kitap hediye edildi.