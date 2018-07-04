TÜGVA Antakya’dan Ortaokul Yaz Kampı

Türkiye Gençlik Vakfı Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin, öğrencilere tatilde okul yorgunluklarını çeşitli aktivite ve oyunlarla atacakları, arkadaş bağlarını kuvvetlendirecekleri, eğlenirken de kendilerini ahlaki ve manevi olarak geliştirmeyi ihmal etmeyecekleri bir yaz okulu ve kamp programı düzenlendiklerini belirtti.

Bilgin, 2 Temmuz’da başlayan ve 5 hafta sürecek olan kampta Kuran-i Kerim, Değerler Eğitimi, Ahlak Eğitimi, Peygamber Efendimizin Hayatı gibi derslerin yanında basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, akıl oyunları, gibi aktivitelerle kültürel ve tarihi gezilerin yer aldığı yaz kampıyla öğrencilerin tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Bilgin, TÜGVA’nın geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalıştığını söyledi.