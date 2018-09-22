Tüm-İş Konfederasyonu'ndan Hatay'da tanışma toplantısı

Tüm-İş Konfederasyonu tarafından Hatay'da tanışma ve istişare toplantısı düzenlendi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin önderliğinde gerçekleşen toplantıya Tüm Büro İş Sendikası Genel Başkanı Halit Önük, Tüm Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Necati Oruç, Tüm Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Muhsine Kahveci, Tüm Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Taner Çakıcı, Öztüm Güçlü Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Soner Güney ve Kamu Çalışanları Platformu İl Başkanı Orhan Kahraman katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi konferans salonunda düzenlenen tanışma ve istişare toplantısında konuşan Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bu konfederasyonun tek görüşü var sıkıntı çeken işçinin sıkıntısını çözmek. O işçi şu görüşte olur, bu görüşte olur, hiç fark etmez ama sorun işçinin sorunuysa o sorun çözülecek. Çünkü konfederasyonun amacı bu" açıklamalarında bulundu.

Başkan Şahin, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.