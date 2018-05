Türk-İş 1 Mayıs’ı Hatay’da kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Antakya İtfaiye Meydanında gerçekleşen etkinlikler, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Hatay Medeniyetler Korosu’nun konseri ile devam etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üç aydır kapılarda şeker fabrikalarını anlattıklarını ve şeker fabrikalarının özelleştirilmemesini, devletin elini şekerden çekmemesini istediklerini söyledi.

Atalay, hükümete seslenerek bu özelleştirmeden vazgeçmeleri gerektiğini belirterek, "Özelleştirirseniz 5 tane fabrika çalışır, geri kalanlar çalışmaz. Bu yol çıkmaz bir yol. Et, balıklar gibi bu ülkede hata yaparsınız. Nişasta, şeker lobisine prim verirsiniz. Allah bunun hesabını sorar. Nişastalı şeker bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını zehirlemeye devam ediyor. Her yerde ifade etmeye devam ediyoruz. Şekerden vazgeçin" dedi.

Taşeronlar kanununun geçtiğini ifade eden Ergün, "Aldıkları ücret 4+4+4+4. Bu ücret enflasyonun altında. Her ortamda ülke yönetenler diyor ki, işçiyi, emekçiyi enflasyonun altında ezdirmeyeceğim. Bir an evvel bu düzenlemeyi bir daha gözden geçirmek zorundasınız. 4+4’ün kabul edilir bir tarafı yok. Buradan naylon sendikalara söylüyorum, ne olur bir kafanızı kaldırın. Bunlarla ilgili geçmeyenlerle ilgili, bu ücretle ilgili bir kere sesinizi çıkartın. Cumhurbaşkanımız geçen hafta grupta sıkı yönetimden rahatsız olmayın, işçiler grev yapamıyorlardı diye bir ifade kullandı. Geçen hafta açıklama yaptınız buradan bir daha söylüyorum Cumhurbaşkanım, patronların elini güçlendiriyorsunuz, bizi sıkıntıya sokuyorsunuz. Bu söylem doğru bir söylem değil. Biz canımız sıkıldığı için grev mrev yapmıyoruz. Türk-İş yönetimi biliyor. Türk iş başkanları biliyor. Türkiye yoksa Türk-İş yok. Parti yok, dernek yok, oda yok. Öncülüğümüz Türkiye" dedi.

Atalay, Türkiye’nin sözü dinlendikçe kendilerinin sözünün dinleneceğini vurguladı.

Türkiye var oldukça kendilerinin var olacağını kaydeden Atalay, "Bugün 1 Mayıs. İşçi sınıfının birlik, dayanışma günü. İşçiler, emekliler, esnaflar, kamu çalışanları, işsizler, kadınlar, gençler, öğretmenler, güzel yurdumuzun üreten incelikleri, memleket sevdalıları, kardeşlerim, bacılarım bayramınız kutlu olsun. Türkiye’nin sözü dinlendikçe sözümüzün dinleneceğini, Türkiye var oldukça var olacağımızı, Türkiye güçlü oldukça güçlü kalacağımızı biz bu alandakiler de çok iyi biliyoruz. Yandaki apartmanda bu ülke için kısa zaman evvel can veren Antalyalı, Samsunlu, Hataylı, Zonguldaklı, Kahramanmaraşlı, Ahmet burada, Süleyman burada, Korkut burada, Allah mekanlarını cennet etsin. Onlar milletvekili olacak diye değil, zengin olacağım diye değil, bakan olacağım diye değil, bu ülke için can veren kardeşlerimiz, insanlar. Zeytin Dalı Harekatı’nda Tes-İş’in üç üyesi can verdi. Şu anda Afrin’de karayollarından, Harb-İş’in üyeleri, Tes-İş’in üyeleri orada çalışmalara devam ediyorlar. Sebebi şu, biz bu alanlarda Türkiye’nin bütün alanlarında bu apartmanlarda bu ilde, ilçelerde rahat oturalım, rahat yemek yiyelim, rahat yaşamımızı sürdürelim diye can veren insanlar. Onlara minnet borçluyuz. Şükran borçluyuz. Allah mekanlarını cennet yapsın" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Türk-İş Genel Başkanı Atalay, alana gelen Türk-İş üyelerine karanfil dağıttı.