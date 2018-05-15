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15 Mayıs 2018 16:58

Türk Kızılayı Ramazan’da da yoksulların yanında

Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, Kızılay’ın sadece afet dönemlerinde değil hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

Türk Kızılayı Ramazan’da da yoksulların yanında

15 Mayıs 2018 16:58


Ramazan programını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen Günay, Kızılay İskenderun Şubesi olarak Ramazan ayı boyunca da yoksulları yalnız bırakmayacaklarını belirtti.


Türk Kızılayı’nın “Ramazan’ı bu hilal altında paylaşalım" sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindireceklerini belirten İskenderun Şube Başkanı Günay,"Türk Kızılay’ı olarak ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya gayret edeceğiz. Tespit edilen yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara kurumumuzun aş evinde yapılan yemekleri sıcak sıcak evlerine ulaştıracağız. Ramazan ayı içerisinde ilçede 7 noktada bin kişilik iftar çadırları kuracağız. Buradaki amacımız birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Ayrıca yine Sahil Kızılay Kan Evi olarak kan bağışçılarımıza Ramazan’da da açık olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Unutulmasın ki, kan her zaman ihtiyaçtır" diye konuştu.




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