Türkçe öğrenen Suriyeli öğretmenler sertifikalarını aldı

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın Suriyeli öğretmenlerin Türkçeyi öğrenmeleri isteği üzerine Türkçe eğitimi alıp başarıyla tamamlayan Suriyeli öğretmenlere sertifikaları verildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay Temsilciliği ve halk eğitim işbirliğiyle gerçekleştirilen sığınmacı vatandaşlara verilen Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikaları Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve Kadem Hatay İl Başkanı Selma Tunç tarafından verildi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, mutlaka Türkçeyi öğrenip çocuklara ve öğrencilere öğretmek gerektiğini belirterek, “Kendi aranızda sürekli Arapça konuşmak yerine Türkçe konuşmayı deneyin böylelikle daha kısa sürede dilimizi öğrenirsiniz. Bir lisan bir insan demiş atalarımız Türkçeyi ne kadar kısa sürede öğrenirseniz çevrenize o kadar uyum sağlarsınız, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

KADEM Hatay İl Başkanı Selma Tunç ise eğitime katkı sunma amaçlı faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, Türkçe kurslarının ardından işaret dili eğitim kursları vermeye başladıklarını belirtti.