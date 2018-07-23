Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası Hatay’da yapıldı

Dünya Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu (DAGGSF) tarafından Hatay’da düzenlendi. 45 kilogramlık sıkletlerin güreş müsabakalarıyla başlayan şampiyona, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sonuçlandı. Heyecan dolu anlara sahne olan şampiyonada 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 kilogramlık olmak üzere toplamda 10 ayrı sıkletten 30 sporcu madalya almaya hak kazandı. Sporcuların madalyalarını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, DAGGSF Eş Başkanı İbrahim Öztek, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, aba güreşi emekçileri ve spor yöneticileri verdi.

Şampiyonanın ardından konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, ata sporu olan güreşi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Savaş, “Çok güzel bir güreş müsabakaları seyrettik. Gerçekten 750 güreşçi er meydanında çok güzel güreşler yaptı. Burada yaklaşık 2 bin 500 civarındaki güreşsever, adeta güreşlere doydu. Biz Hatay’ın ana vatana katılışının 79. yılında bu güreş etkinliklerinde emeği geçen başta valimiz olmak üzere, bütün spor adamlarımıza, hakem camiamıza ve sporseverlere, sporcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ata sporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz ve ata sporumuzu tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz, ata sporumuzun hak ettiği yerlere hep birlikte getireceğiz” dedi.

Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Eş Başkanı İbrahim Öztek, 2 Eylül’de gerçekleşecek olan Dünya Aba Güreşi Şampiyonası’na 40 ile 50 ülke arasında katılımın olacağını duyurdu. Başkan Öztek, “Başından itibaren hep birlikte izledik, gördük gerçekten harika müsabakalar oldu. Bu müsabakaların sonucunda dereceye giren sporcularımız ile birlikte 1 ay sonra yine buradaki mersahımızda Dünya Aba Güreşi Şampiyonası yapılacak. Önümüzdeki şampiyonaya da 40 ile 50 arasında devlet katılacak” açıklamalarına yer verdi.

Son olarak güreşlerde emeği geçen hakem camiasına plaket takdimi yapıldı.