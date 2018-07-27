Türkiye gazetesinden Başkan Seyfi Dingil’e ziyaret

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, ziyaretten dolayı Yaşar Küçük’e teşekkür ederek, belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Budapeşte’de bir caminin model alındığı İskenderun Nihal Atakaş Camii inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şu anda ince işçiliğinin yapıldığını kısa bir zaman sonra da hizmete açılacağını söyleyen Başkan Seyfi Dingil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan iken 2014 yılında İskenderun’a geldiğinde söylediği ve projesini de bizzat kendisinin yolladığı, 2015 yılında da temeli atılan İskenderun Nihal Atakaş Camisi’nin kente ayrı bir güzellik katacağını ve kentin sembolü olacağını belirtti.

Türkiye Gazetesi hakkında bilgiler veren İhlas Pazarlama ve Türkiye gazetesi Hatay Bölge Müdürü Yaşar Küçük ise, “Basın etik ilkeleri ile temel hak ve özgürlüklerine sıkı sıkı bağlı olan Türkiye gazetesi, kurduğu özel haber servisi ile gündem oluşturan haberlere imza atmaya devam etmektedir. Türkiye gazetesi, yayın hayatına başladığı 22 Nisan 1970 tarihinden bugüne, sahibi ve yayın politikası değişmeden faaliyetlerini sürdüren tek basın organıdır. Basın etik ilkeleri ile temel hak ve özgürlüklere sıkı sıkı bağlı olan gazete, son yıllarda yaptığı çalışmalarla kendini sürekli yenileyerek okuyucusunun ilgisini canlı tutmaktadır. 2018’e hızlı giren Türkiye gazetesi, 1981 yılından beri istikrarlı yayınını sürdüren ve Türkiye’nin önemli devlet, siyaset, sanat ve spor adamlarının yetişmesine katkı sağlayan Türkiye Çocuk dergisini her ay okuyucularına ücretsiz olarak vermeye başlamıştır. Gazetenin istikrarlı ve sorumlu yayıncılık anlayışı, okuyucu nezdinde memnuniyet belirten geri dönüşlerle kendini göstermektedir. İhlas Holding, 15 Temmuz Darbe Kalkışması sırasında ve sonraki dönemde gösterdiği demokrasi yanlısı tutumuyla devlet ricalinin özel teşekkürleriyle taltif edilmiştir” diye konuştu.

Sohbet ortamında geçen ziyaretin sonunda İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Hatay Bölge Müdürü Yaşar Küçük, Başkan Seyfi Dingil’e kitap hediye etti.

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Hatay Bölge Müdürü Yaşar Küçük ve Müdür Yardımcısı İlhan Yıldırım, İskenderun Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Soylu’ya da çalışmalarında kolaylıklar diledi.