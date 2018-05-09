Türkiye Gençlik Konseyi’nde Suriyeli öğrencilere yardım

Bağdu, İskenderun Belediyesi’ni ziyaretinde Türkiye Gençlik Konseyi Zonguldak İl Başkanlığı üyelerinin "Gönül Bağı" projesi kapsamında geldiklerini belirterek, "Burada eğitim gören Suriyeli ilkokul öğrencilerine kendi aralarında topladıkları kırtasiye, giyecek ve çeşitli yardımları verecekler. Türkiye’nin birçok yerinde aktif bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye Gençlik Konseyi olarak sorumluluk alan ve problem çözme becerisine sahip, okuyan, araştıran, sorgulayan geniş ufuklu bir gençlik oluşturma çabasındayız” dedi.

İskenderun Belediyesi Başkan Yardımcıları Halim Öztaş, Cemil Çengel ve meclis üyeleri tarafından karşılanan heyete İskenderun ilçesi ve belediyenin çalışmaları hakkında genel bilgiler verildi.

Gençlerin toplumsal konulara duyarlı olmasının çok önemli olduğunu belirten İskenderun Belediyesi Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, “Türkiye Gençlik Konseyi Zonguldak İl Başkanlığı üyelerini ağırlamaktan son derece memnunuz. Sizleri, bu anlamlı davranışlarından dolayı kutluyorum. Gençlerimizin toplumsal konulara duyarlı olması çok önemli. Gençlerimizin her zaman yanındayız. İskenderun Belediyesi olarak her zaman sosyal projelere ve eğitime destek olduk, olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.